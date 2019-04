Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitag, gegen 05.50 Uhr, fuhr ein 54-Jahre alter Autofahrer aus Hinsbeck auf der B 509 von Lobberich in Richtung Boisheim. An der Kreuzung zur Dornbuscher Straße bog er nach links ab und achtete dabei nicht auf den entgegenkommenden Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Schwalmtal. Im Kreuzungsbereich stießen beide frontal zusammen. Dabei wurden beide Autofahrer schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte die Kreuzung bis zum Ende der Unfallaufnahme. /wg (440)

