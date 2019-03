Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tageswohnungsbrecher wird überrascht und flüchtet

Viersen (ots)

Bereits am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Gladbacher Straße ein. Der Einbrecher hatte die Wohnungstür aufgetreten und in dem Haus elektronische Geräte bereits in eine Tasche gepackt, als der Wohnungsinhaber die Wohnung betrat und den Einbrecher überraschte. Dieser flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Einbrecher ist ca. 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er trug ein graues Basecap. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (286)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell