Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Musikbox geraubt - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Am gestrigen Rosenmontag, gegen 19.15 Uhr, befand sich ein 14-jähriger Schüler aus Viersen auf einer kleinen Seitengasse neben der Kirche St. Cornelius in Dülken, als er von einem ca. 18-Jahre alten Unbekannten angepöbelt und bestohlen wurde. Der Tatverdächtige suchte bewusst Streit und in diesem nahm er dem Jugendlichen eine Musikbox weg, die dieser um den Hals gehängt hatte. Anschließend schlug der Tatverdächtige den 14-jährigen mehrmals und entfernte sich. Der Tatverdächtige hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Er hat einen dunklen Teint, ein schmales Gesicht und trug eine Lederjacke und eine ausgewaschene Jeanshose. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0. /wg (285)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell