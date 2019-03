Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Falscher Niersverband-Mitarbeiter bestiehlt Senioren-Ehepaar

Nettetal-Lobberich (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 13.00 Uhr, klingelte ein Mann am Haus eines Ehepaares auf der Straße Sassenfeld und stellte sich als Mitarbeiter des Niersverbandes vor. Man sei dabei, den Kanal zu spülen und müsse deshalb das Wasser des Hauses abstellen. Die Eigentümer baten den Mann ins Haus und er drehte im Keller den Sperrhahn zu. Für die Arbeiten wären dann Gebühren in Höhe von 160 Euro fällig, so der Unbekannte. Wenn man bar bezahle, würde es jedoch günstiger. Der Hauseigentümer holte daraufhin Bargeld und legte es für die spätere Bezahlung auf eine Ablage. Der Unbekannte erklärte dann, dass er zunächst zu seinem Kollegen, der in einem Werksfahrzeug warten würde, gehen müsse aber gleich zur Abrechnung wiederkäme. Als der Mann weg war, stellte der Hauseigentümer den Diebstahl des bereitgelegten Geldes fest. Der falsche Niersverband-Mitarbeiter ist ca. 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank und trug blaue Jeans, schwarze Turnschuhe und eine Basecap. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (284)

