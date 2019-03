Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Jugendliche durch Konfettikanone verletzt - Polizei sucht Zeugen

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Sonntag, gegen 13.00 Uhr, kam es während der Karnevalsfeierlichkeiten auf dem REWE-Parkplatz auf der Ringstraße in St. Tönis zu einem Vorfall, bei dem eine 16-jährige Jugendliche aus Krefeld verletzt wurde. Die Jugendliche feierte in einer Gruppe Gleichaltriger, als sie von einer abgefeuerten Konfettikanone im Gesicht getroffen wurde. Die Krefelderin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Noch ist nicht bekannt, wer die Konfettikanone abfeuerte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 in Dülken zu melden. Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0 oder per E-Mail an poststelle.viersen@polizei.nrw.de /wg (283)

