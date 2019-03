Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Tulpensonntag und Rosenmontag in Zahlen

Kreis Viersen (ots)

Mit den Rosenmontagszügen in Dülken und Süchteln, sowie in Neersen und Overhetfeld endete im Kreis Viersen das närrische Treiben auf den Straßen. Insgesamt verzeichnete die Polizei am Tulpensonntag 19 Ingewahrsamnahmen und 57 Platzverweise. Die Einsatzkräfte nahmen 24 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf. Hinzu kommen zwei Anzeigen wegen Widerstandshandlungen gegen polizeiliche Maßnahmen, sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine wegen sexueller Belästigung. Bei den Veranstaltungen am Rosenmontag musste lediglich eine Person in Gewahrsam genommen werden (16 in 2018). Die Einsatzkräfte sprachen 21 Platzverweise aus (24 in 2018). Es kam zu insgesamt 15 Strafanzeigen (8 in 2018). Diese verteilen sich auf 11 Körperverletzungen, zwei Sachbeschädigungen, einer Beleidigung auf sexueller Basis und einem Raubdelikt. /wg (281)

