POL-VIE: Viersen: Tageswohnungseinbruch

Viersen: (ots) - Einige hundert Euro Bargeld erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf dem Grüner Weg. Die Diebe waren am Dienstag zwischen 17:40 Uhr und 18:20 Uhr auf das rückwärtige Grundstück gelangt. Hier gelangten sie über ein Garagendach auf den Balkon. Kletterhilfen in Form von Abfalltonnen und Holzblöcken fanden sie auf dem Grundstück vor. Sie nutzten die Gelegenheit eines auf Kipp stehenden Balkonfensters, um in das Haus einzubrechen. Sie durchwühlten die Räume und entkamen unerkannt. Als die Bewohner nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie auf der Straße einen Mann, der sich im Lauftempo Richtung Viersen entfernte. Der Mann war dunkel gekleidet und hatte die Kapuze seiner Jacke übergezogen.

Hinweise auf diesen Mann oder andere verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (1709)

