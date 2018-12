POL-VIE: Brand einer Lagerhalle

Viersen (ots) - Am heutigen Tag, gegen 03.20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle auf der Straße Hülsdonk. Hierbei brannte eine Lagerhalle im Hinterhof komplett aus. In der Halle lagerten unter anderem Reifen. Ein Übergreifen des Feuers, auf anliegende Wohnhäuser, konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die genaue Schadenshöhe, sowie die Brandursache werden zurzeit noch ermittelt.

