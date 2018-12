POL-VIE: Einbruch in Wohnhaus

Viersen-Nette (ots) - Unbekannte Täter brachen am 30.11.18 zwischen 08:00 und 13:30 Uhr in den Anbau eines Wohnhauses auf der Nette in Viersen ein. Die Seitentür des Anbaus wurde aufgetreten. Aus der Räumlichkeit wurden diverse Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge entwendet. Da der Geschädigte sich zur Zeit im Urlaub befindet, konnte er keine konkreten Angaben zum Einbruchsschaden machen. Um Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell