POL-VIE: Willich und Viersen: Bilanz von Sonderkontrollen

Willich und Viersen: (ots) - In diesen Tagen gab es wieder Sondereinsätze für die Sicherheit der Radfahrer. In Neersen auf der Hauptstraße gab es im 50 km/h-Bereich dabei 18 Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs waren. 16 von ihnen boten die Einsatzkräfte ein Verwarngeld an, zwei müssen mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen: Der 58-jährige Autofahrer aus Mönchengladbach, der mit 85 km/h in die Messung raste, wird nun einen Monat zu Fuß gehen müssen. Ihn erwartet zudem ein Bußgeld von 100 Euro. Der Vitusstädter gab an, dass er sich in einer 70 km/h-Zone wähnte. Die 42-jährige Willicherin, die mit 74 km/h gemessen wurde, war in Eile, aber einsichtig. Sie wird mit 80 Euro Bußgeld zur Kasse gebeten.

In Süchteln in der 30 km/h -Zone auf der Hindenburgstraße stellten die Einsatzkräfte 123 Geschwindigkeitssünder fest, wovon einer mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen muss.

In Viersen-Dülken gab es vier Verwarngelder gegen Fahrradfahrer, drei waren radelnd in der Fußgängerzone unterwegs, einer radelte verkehrswidrig auf dem Gehweg und das auch noch in falscher Richtung.

In Viersen gab es 12 Verwarngelder gegen Radler. Viersen fuhren auf dem Gehweg, zwei radelten in der Fußgängerzone, 5 befuhren den Radweg in falscher Richtung und einer hatte die Musik im Kopfhörer so laut, dass die Verkehrssicherheit beeinträchtigt war. Ein Radler war uneinsichtig, dass er nicht in die falsche Richtung den Radweg benutzen darf, wenn dieser dafür nicht freigegeben wird. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Zudem fielen zwei Gurtmuffel und zwei weitere Autofahrer auf, die während der Fahrt das Handy benutzten.

Die Kontrollen werden fortgesetzt. Halten Sie sich als Radfahrer und Autofahrer an die Verkehrsregeln, um Unfälle zu vermeiden./ah (1684)

