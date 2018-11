POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Aller guten Dinge sind doch nicht immer drei: Drei Haftbefehle führten aus dem Balkonschrank in die JVA

Nettetal-Lobberich: (ots) - In diesen Tagen hatten wir unter dem Rubrum "Aller guten Dinge sind drei" berichtet, dass drei mit Haftbefehl gesuchte Menschen festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden konnten. Dass die Drei doch nicht immer gut ist, erfuhr nun ein 41-jähriger Lobbericher:

Fahnder des KK 4 konnten am Donnerstagabend die Handfesseln klicken lassen und den Nettetaler in seiner Wohnung festnehmen. Der Mann wurde mit drei Haftbefehlen nach Verurteilungen wegen schweren Diebstahls, Beleidigung und Strafvereitelung gesucht. Der Gesuchte hatte sich auf dem Balkon der Wohnung in einem Einbauschrank versteckt. Da die Fahnder sich aber sicher waren, dass der Gesuchte in der Wohnung ist, wurden alle möglichen Verstecke inspiziert, so auch der Einbauschrank auf dem Balkon. Nun muss der 41-jährige die nächsten 16 Monate in Haft verbringen./ah (1681)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell