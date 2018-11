POL-VIE: Tönisvorst - Vorst: Firmeneinbrecher stehlen weißen Iveco-Transporter

Tönisvorst - Vorst (ots) - Zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Donnerstag, 07.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Gartenbaubetrieb auf der Stiegerheide in Vorst ein und durchsuchten das Büro. Mit einem Originalschlüssel, den die Täter in den Räumen fanden, stahlen sie den auf dem Betriebsgelände abgestellten weißen Kastenwagen der Marke Iveco mit VIE-Kennzeichen. Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1677)

