POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Homejacking: Einbrecher stehlen Auto und Schmuck

Willich-Schiefbahn (ots) - Am gestrigen Mittwoch, zwischen 20.15 und 21.15 Uhr, brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße 'Kleine Frehn' in Schiefbahn ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten Wohnung und Kellerräume. Hier entfernten sie gewaltsam einen in der Wand verankerten Stahlschrank. Aus dem Erdgeschoss stahlen die Einbrecher eine noch ungekannte Menge Schmuck. In der Wohnung fanden die Täter den Autoschlüssel des vor dem Haus geparkten weißen VW-Golf. Auch dieses Fahrzeug stahlen die Täter. Es ist zu vermuten, dass Stahlschrank und übrige Beute mit dem Pkw abtransportiert wurden. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Einbrechern geben und hat möglicherweise den gestohlenen weißen VW-Golf mit KK-Kennzeichen beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0 oder per Mail an poststelle.viersen@polizei.nrw.de /wg (1676)

