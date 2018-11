POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Nächtliche Wohnungseinbrecher vertrieben

Kempen-St. Hubert: (ots) - Erst heute Morgen bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Straße Escheln die Einbruchspuren am rückwärtig gelegenen Wintergarten. Die Frau schilderte, dass sie in der Nacht zu Donnerstag gegen 02:00 Uhr von ungewöhnlichen Geräuschen erwacht war. Auch der Bewegungslichtmelder am Wintergarten hatte ausgelöst. Die Bewohnerin schaltete daraufhin die Innen- und weitere Außenbeleuchtung an. Personen hatte sie nicht gesehen./ah (1683)

