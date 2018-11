POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen (ots) - Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr befuhr ein 47jähriger PKW- Führer aus Viersen in Viersen die Heimbachstraße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung Hauptstraße/ Heimbachstraße bog er nach rechts in die Hauptstraße ab. Dabei achtete er nicht auf eine 53jährige Fahrradfahrerin aus Viersen, die die Hauptstraße aus Richtung Fußgängerzone kommend in Richtung Gladbacher Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 53jährige zunächst auf die Motorhaube des PKW fiel und anschließend zu Boden stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Sie trug keinen Fahrradhelm. /UR (1640)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstellle

Ulrich Rothstein

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell