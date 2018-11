POL-VIE: Zwei leicht verletzte Radfahrer bei Verkehrsunfall

Viersen (ots) - Am Donnerstag gegen 15.50 Uhr befuhr ein 78jähriger Radfahrer aus Viersen den Radweg der Alte Bruchstraße aus Richtung Freiheitsstraße kommend in Richtung Krefelder Straße. Ein 30jähriger Radfahrer aus Viersen befuhr ebenfalls diesen Radweg jedoch in entgegengesetzter Richtung. In Höhe des Hauses 50 stießen beide Radfahrer frontal zusammen und stürzten. Dabei verletzten sie sich leicht. Beide trugen keinen Fahrradhelm. /UR (1639)

