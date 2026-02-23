PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Kreuzung Bethunestraße
Schützenstraße

Schwerte (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (22.02.2026) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 52-jähriger Schwerter befuhr mit seinem PKW die Bethunestraße aus Richtung Villigst kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe der Schützenstraße kam es zu einer Kollision mit dem PKW eines 70-jährigen Iserlohners. Dieser kam aus Richtung Innenstadt und beabsichtigte, von der Bethunestraße nach links, auf die Schützenstraße, abzubiegen. Hierbei übersah er den 52-jährigen Schwerter und es kam zu dem Zusammenstoß.

Beide Fahrer wurden durch den Unfall schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte für beide Personen nicht ausgeschlossen werden.

Beide Fahrzeuge wurden zur Auswertung sichergestellt und abgeschleppt. Die Bethunestraße und die Schützenstraße waren im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 22:30 Uhr gesperrt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann weiterhin eine Lebensgefahr für den 52-jährigen Schwerter nicht ausgeschlossen werden. Der 70-jährige Iserlohner konnte bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

