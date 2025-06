Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm, Südkirchener Straße, Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Selm (ots)

Am Freitag, den 13.06.2025, gegen 17:15 Uhr, kam es in Selm auf der Südkirchener Straße zu einem Alleinunfall eines Kradfahrers. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Lünen, befuhr die Südkirchener Straße von Selm aus kommend in Richtung Südkirchen. In der ersten Linkskurve kommt er, nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und landete im Graben. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den Kradfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus wo er stationär verblieb. Die Südkirchener Straße musste kurzfristig komplett gesperrt werden zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Krades. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

