Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Unna (ots)

Ein bisher unbekannter Motorradfahrer hat am späten Dienstagabend (02.10.2024) mehrere Fahrzeuge an der Straße Zum Hach beschädigt.

Gegen 23.50 Uhr hörten mehrere Anwohner laute Knallgeräusche und bemerkten einen Motorradfahrer, der mehrere Mal die Straße rauf und runter befuhr und anschließend in Richtung Buschstraße davonfuhr.

Am nächsten Morgen konnten an fünf Fahrzeugen leichte Beschädigungen an Spiegeln und Fahrzeugheck festgestellt werden.

Der Motoradfahrer soll einen auffälligen roten oder orangenen Helm und dunkle Kleidung getragen haben.

Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303-921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell