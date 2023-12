POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Schwerte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (23.12.2023) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Langestraße in Schwerte eingebrochen. Zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr haben sich die Täter Zutritt in das freistehende Einfamilienhauses verschafft. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304-921-3320, 921 0 ...

