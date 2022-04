Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Drogeriemarkt

Unna (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Unna am Samstagvormittag (23.04.2022) hat die Polizei einen 24-Jährigen aus dem baden-württembergischen Waldshut-Tiengen vorläufig festgenommen.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 11.25 Uhr dabei, wie er mehrere Parfüms in einen Rucksack steckte und anschließend zielstrebig den Kassenbereich verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Mann an und forderte ihn auf, dass er ihm ins Büro folgen solle. In der Folge wurde der Beschuldigte aggressiv und schrie herum - es kam zu einem Handgemenge, bei dem der Mitarbeiter leicht verletzt wurde.

Eintreffende Einsatzkräfte nahmen den Beschuldigten vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam der Polizeiwache Unna. Bei ihm konnten mehrere Düfte hochpreisiger Marken aufgefunden werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

