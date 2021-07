Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Folgemeldung: 86-Jähriger nach Verkehrsunfall am Samstag (24.07.2021) verstorben

Unna (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, ist am Samstag (24.07.2021) ein 86-jähriger Unnaer bei einem Verkehrsunfall in Unna schwer verletzt worden. Seine 82-jährige Ehefrau wollte auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Weberstraße mit ihrem Pkw vorwärts aus einer Parkbox herausfahren, um ihrem Ehemann das Einsteigen zu erleichtern. Dabei touchierte sie ihn mit dem Fahrzeug, der 86-Jährige kam unglücklich zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Leider müssen wir mitteilen, dass der 86-jährige Unnaer seinen Verletzungen erlegen ist.

