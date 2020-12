Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfandung nach Taschendiebstahl - Wer kennt die abgebildeten Täterinnen?

SchwerteSchwerte (ots)

Zwei unbekannte Täterinnen hielten sich am Nachmittag des 21.10.2020 in einem Drogeriemarkt an der Hüsingstraße auf. Während eine Täterin die 57-jährige Geschädigte ablenkte, entwendete ihr die andere die Geldbörse aus der Handtasche.

Die Geldbörse inklusiver einiger Ausweispapiere wurde wenig später von einem Zeugen in einem Mülleimer in der Nähe des Tatortes aufgefunden. Ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte.

Die Täterinnen wurden von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder der beiden Täterinnen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schwerte-taschendiebstahl

Wer kennt die abgebildeten Personen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell