Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nachtrag: Diebstahl eines Pedelecs - Geschädigte hat sich bei der Polizei gemeldet

SchwerteSchwerte (ots)

Wie die Polizei Unna gestern (28.12.2020) berichtete, wurde am Dienstagabend (22.12.2020) beim Diebstahl eines Pedelecs an der Bruchstraße ein Damenfahrrad zurückgelassen. Die Eigentümerin, die nur wenige Straße entfernt wohnt, hat sich bei der Polizei gemeldet. Sie kann ihr ebenfalls entwendetet Rad nun wieder in Empfang nehmen.

