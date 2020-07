Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden - abknickende Vorfahrt nicht beachtet

Unna (ots)

Am Donnerstagnachmittag (3.07.2020) fuhr gegen 16.30 Uhr ein 36-jähriger Fahrer aus Dortmund auf der Kleistraße in Richtung Massener Heide. An der Kreuzung mit der Provinzialstraße achtete er nicht auf die abknickende Vorfahrt und stieß mit einem von rechts kommenden, der Vorfahrtstraße folgenden PKW eines 28-jährigen Hageners zusammen.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 35 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden.

