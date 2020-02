Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall - alkoholisierter 18jähriger besitzt keine Fahrerlaubnis

Fröndenberg (ots)

Am 02.02.2020 (So.), gegen 02.56 Uhr, befuhr ein 18jähriger Fahrzeugführer aus Fröndenberg die Haßleistraße in Fröndenberg. In einer leichten Linkskurve verlor der 18jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er mit zwei abgeparkten Fahrzeugen kollidierte. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 18jährige alkoholisiert war. Weiterhin wurde festgestellt, dass er das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen hat und er zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell