Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Kamen (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.12.2019) fuhr gegen 16.35 Uhr ein 69-jähriger Kamener auf der Heerener Straße in Richtung Kamen-Mitte. An der Baustelle in Höhe der Autobahnunterführung achtete er nicht auf die an der dortigen Ampel bei Rot anhaltenden Fahrzeuge und fuhr auf den PKW einer 59-jährigen Kamenerin auf. Durch den Aufprall wurde ihr PKW noch auf den einer 46-jährigen Kamenerin, eines davor haltenden 58-jährigen Unnaers und eines 27-jährigen Hammers geschoben.

Die Fahrzeugführer und -führerinnen der ersten drei beteiligten PKW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Frauen aus Kamen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 21 500 Euro.

