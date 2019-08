Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Kreisstraße

Selm (ots)

Am Samstag ( 03.08.2019 ) ereignete sich gegen 14:25 Uhr an der Einmündung Kreisstraße / Am Kreutzkamp ein schwerer Verkehrsunfall. Der 21 jährige Fahrer eines BMW aus Selm wollte aus der Straße Am Kreutzkamp auf die Kreisstraße einbiegen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß mit einem Renault eines 51 jährigen Selmers, der die Kreisstraße in südlicher Richtung befuhr. Die 64 jährige Beifahrerin in dem Renault wurde schwer verletzt und musste mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Renault sowie der Fahrer des BMW und seine 20 jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Selm zur Menschenrettung und zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße in dem Bereich bis etwa 16:10 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell