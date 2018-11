POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrügereische Vertreter unterwegs - Polizei sucht eventuelle weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots) - Am Freitag haben sich in der Karlsruher Oststadt offenbar zwei Vertreter eines privaten Stromanbieters als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben, um so insbesondere mit älteren Personen Verträge abzuschließen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach eventuellen weiteren Geschädigten.

Gegen 14:00 Uhr wurden die beiden Männer bei einem älteren Ehepaar in der Emil-Gött-Straße vorstellig und gaben sich wohl als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Sie gaben an, dass direkt ein neuer Vertrag abgeschlossen werden müsse, um im folgenden Jahr 20 Euro im Monat sparen zu können. Von den Verdächtigen überrumpelt, unterzeichnete das Ehepaar den vorgelegten Vertrag.

Als die Beschuldigten es bei einer weiteren Dame auf ähnlicher Weise versuchten, flog der Schwindel auf, nachdem die Tochter direkt bei den Stadtwerken nachfragte. Die daraufhin verständigte Polizei konnte die beiden Männer schnell ausfindig machen. Bei der anschließenden Kontrolle gaben sie an, für einen privaten Stromanbieter Verträge abzuschließen. Eine aktuelle Reisegewerbekarte konnten sie nicht vorzeigen. Ferner stellten die Beamten fest, dass bei dem Vertrag des älteren Ehepaares etliche wichtige Angaben, wie beispielsweise die Kosten des Tarifs, nicht eingetragen waren und Durchschläge nicht ausgehändigt wurden.

Die beiden Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen Betrugs. Der Vertrag mit dem älteren Ehepaar konnte zurückgenommen werden.

Da nicht auszuschließen ist, dass sich die Verdächtigen weitere Vertragsabschlüsse erschlichen haben bittet die Polizei nun eventuelle weitere Geschädigte um ihre Meldung beim Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666-3211.

