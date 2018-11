POL-KA: (KA) Bruchsal - Erfolg im Kampf gegen die lokale Drogenszene in Bruchsal

Karlsruhe (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamten des Polizeireviers Bruchsal am Donnerstagmorgen vier Durchsuchungsbeschlüsse im Bereich Bruchsal vollziehen. Hierbei wurden unter anderem Drogen, eine scharfe Schusswaffe und Gegenstände aus anderen Straftaten aufgefunden sowie eine per Vorführbefehl gesuchte Person angetroffen. Die Ermittlungen gegen zwei männliche Drogendealer im Alter von 34 und 37 Jahren, sowie eine 41-jährige Deutsche begannen bereits vor Monaten. Ihnen wird vorgeworfen, im Bereich Bruchsal mit Drogen gehandelt zu haben. In der Folge wurden Durchsuchungsbeschlüsse gegen die drei Beschuldigten erwirkt, die am Donnerstag vollzogen wurden. In einem Wohnwagen auf einem Gartengrundstück in Bruchsal wurde zunächst nur die 21-jährige Freundin des 34-jährigen, Deutschen angetroffen, ehe der 34-Jährige, gegen den ein Vollstreckungsbefehl von mehreren tausend Euro vorlag, unter der Schlafgelegenheit im Wohnwagen aufgefunden werden konnte. Bei einem 37-jährigen Deutschen wurde im Rahmen der Durchsuchung die Erkenntnis erlangt, dass sich bei seiner 29-jährigen Freundin ebenfalls Beweismittel befinden - daher wurde im Kraichtal die Wohnung der Freundin durchsucht. Deren Besitzerin, sowie die Freundin des 34-Jährigen erwarten nun ebenfalls Anzeigen, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung der 41-jährigen Komplizin konnten Beweismittel sichergetsellt werden, so dass zusammenfassend unter anderem über 40g Marihuana, mehr als 150g Cannabis-Samen, einige Cannabis-Pflanzen, ein gestohlenes Mountainbike, sowie eine scharfe Schusswaffe aufgefunden werden konnten.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: sebastian.kreuter@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell