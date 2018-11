POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Roller übersehen und Unfall verursacht

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) - Eine leichtverletzte Rollerfahrerin sowie ein Sachschaden von etwa 3500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Donnerstagabend in der Hauptstraße in Eggenstein-Leopoldshafen ereignet hat. Eine 26-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 18.00 Uhr die Hauptstraße in Eggenstein-Leopoldshafen und bog anschließend nach links in den Ankerberg ab. Beim Abbiegen übersah sie eine entgegenkommende, ebenfalls 26 Jahre alte Rollerfahrerin und kollidierte mit dieser. In der Folge des Zusammenstoßes wurde die Zweiradfahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.

