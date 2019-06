Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug - Wer kennt die abgebildete Person?

Holzwickede (ots)

Am 01.03.2019 hat ein bisher Unbekannter gegen 20.00 Uhr ein Fahrzeug an der Jet Tankstelle an der Schwerter Straße betankt und sich anschließend, ohne zu bezahlen von dort entfernt. Der Täter steht im Verdacht, weitere ähnliche Taten unter der Nutzung eines gestohlenen Kennzeichens begangen zu haben.

Von dem Mann wurden durch eine Videoüberwachungsanlage Lichtbilder gefertigt. Die Polizei veröffentlicht nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Hamm diese Lichtbilder des Tatverdächtigen.

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Fotos der Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/holzwickede-tankbetrug

