Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Sattelzug gestohlen - Bagger auf dem Tieflader gleich mit entwendet

Unna (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montag (01.06. - 03.06.2019), zwischen 20.00 und 03.45 Uhr ist eine Sattelzugmaschine, samt Auflieger, auf dem sich ein Bagger befand entwendet worden. Bei der Sattelzugmaschine handelte es sich um ein Fahrzeug der Marke DAF Trucks in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen UN-JS 8034. Auf dem Anhänger mit dem Kennzeichen UN-JS 8035 befand sich ein Bagger der Marke Volvo in gelb-grau. Abgestellt war das Fahrzeug an der B 1 in Unna, auf dem Seitenstreifen in Höhe der Einfahrt Werler Straße. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

