POL-UN: Schwerte - PKW Diebstahl - grauer Audi A 4 Avant entwendet

Schwerte (ots)

Ein grauer Audi A4 Avant wurde am Dienstagmorgen (19.02.2019), vermutlich in der Zeit von 6 Uhr bis 7.30 Uhr, an der Heidestraße entwendet. Das vor einem Haus geparkte Fahrzeug war zur Tatzeit mit den amtlichen Kennzeichen UN-OZ 666 versehen.

Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des PKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

