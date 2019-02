Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht - 32jähriger alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet nach Verkehrsunfall

Bergkamen (ots)

Am 09.02.2019 (Sa.), gegen 02.15 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeug mit Warnblinklicht auf dem Heiler Kirchweg, kurz vor der Einmündung zur Königslandwehr, fest. Das Fahrzeug wies frische Unfallspuren auf. Zudem wurde der Fahrzeughalter vor Ort, liegend neben seinem Pkw, angetroffen. In der Atemluft des 32jährigen Fahrzeughalters konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Eine Absuche nach einem möglichen Unfallort verlief ebenfalls positiv. Auf dem Westenhellweg in Bergkamen, in Höhe der Zufahrt zur Öko-Station, war die Schutzplanke beschädigt. Zudem wurde eine Warnbake beschädigt und ein Kennzeichen des Pkw mit den frischen Unfallspuren wurde vor Ort aufgefunden. Dem 32jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell