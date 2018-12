Unna (ots) - Am Freitag, 7.12.2018 gegen 20:05 Uhr, befuhr eine 60jährige Frau aus Unna mit einem Pkw Daimler Chrysler die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Holzwickede. Im Kreuzungsbereich zur Hertinger Straße überquerte zur selben Zeit ein 21jähriger Mann aus Unna an der dortigen Lichtzeichenanlage zu Fuß die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Fußgänger schwer verletzt durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

