Unna (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend (22.11.2018) bis Freitagmittag (23.11.2018) haben unbekannte vom Gelände eines Autohändlers an der Kleistraße einen schwarzen VW Golf entwendet. An dem nicht zugelassenen Fahrzeug waren zur Tatzeit keine Kennzeichen montiert.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

