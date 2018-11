Fröndenberg (ots) - Zwei Brände in zeitlicher und räumlicher Nähe haben am Mittwoch, den 21.11.2018 gegen 19.00 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst bemerkte ein Zeuge in der Straße Jägertal einen unter dem Carport eines Einfamilienhauses abgestellten, brennenden PKW. Er benachrichtigte den Eigentümer des Hauses, während andere Zeugen die Feuerwehr alarmierten. Kurze Zeit später wurden Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Altkleidercontainer am Hirschberg, in Höhe der dortigen Kita informiert. An beiden Brandorten konnten drei männliche Jugendliche in unmittelbarer Nähe beobachtet werden. Die Personalien der Drei wurden festgestellt. Ob sie mit den Bränden, bei denen Brandstiftung als Ursache nicht auszuschließen ist in Verbindung stehen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Wer hat sonst noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell