Schwerte (ots) - Am Dienstag, den 20.11.2018 sind Polizeibeamte und Rettungskräfte gegen 11.45 Uhr in der Eintrachtstraße durch eine Frau angesprochen worden. Sie gab an, dass ihre 33-jährige Tochter in der Wohnung randalieren würde. Die Beamten und Rettungskräfte fuhren zu der angegebenen Adresse, ebenfalls in der Eintrachtstraße. Aus der Wohnung konnten die Polizisten lautes Geschrei hören, geöffnet wurden ihnen durch die Frau nicht. Als diese die Beamten und Feuerwehr sah, bewaffnete sie sich mit einer Fleischgabel und stellte sich auf die Fensterbank eines geöffneten Fensters. Eine Verständigung mit der Frau war nicht möglich. Immer, wenn sich jemand näherte, drohte die 33-jährige mit der Gabel sich oder denjenigen zu verletzten. Als sie sich ins Fenster setzte, konnten die Polizeibeamten den günstigen Moment nutzen, sie aus der Wohnung zu ziehen und zu überwältigen. Die psychisch kranke Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine psychatrische Einrichtung gebracht.

