Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Fahrradfahrer kollidieren - einer von beiden wird dabei lebensgefährlich verletzt

Lippstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen befuhren zwei Männer aus Lippstadt den Geh- und Radweg des Konrad-Adenauer-Rings mit ihren Fahrrädern in Fahrtrichtung Osten. Gegen 01:50 Uhr fuhr der 33-Jährige dem vor ihm fahrenden 41-Jährigen aus noch ungeklärten Gründen auf den Hinterreifen auf. Infolgedessen stürzten beide Männer. Der 41-Jährige wurde schwer- und der 33-Jährige lebensgefährlich verletzt. Beide wurden einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams aus Münster. Bei beiden Unfallbeteiligten wurden aufgrund von Hinweisen auf Alkoholisierung und Drogenkonsum Blutproben entnommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (As)

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