PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Fahrradfahrer kollidieren - einer von beiden wird dabei lebensgefährlich verletzt

Lippstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen befuhren zwei Männer aus Lippstadt den Geh- und Radweg des Konrad-Adenauer-Rings mit ihren Fahrrädern in Fahrtrichtung Osten. Gegen 01:50 Uhr fuhr der 33-Jährige dem vor ihm fahrenden 41-Jährigen aus noch ungeklärten Gründen auf den Hinterreifen auf. Infolgedessen stürzten beide Männer. Der 41-Jährige wurde schwer- und der 33-Jährige lebensgefährlich verletzt. Beide wurden einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams aus Münster. Bei beiden Unfallbeteiligten wurden aufgrund von Hinweisen auf Alkoholisierung und Drogenkonsum Blutproben entnommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 10:09

    POL-SO: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

    Soest (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache und des Verkehrsdienstes Soest führten am Donnerstag (6. August) eine Verkehrskontrolle im Bereich der Waldstraße durch. Der Fokus lag dabei auf dem Thema Ladungssicherung. Insgesamt kontrollierten die Beamten 70 Fahrzeuge und stellten dabei mehrere Verstöße fest. Sie verhängten 28 Verwarngelder und fertigten zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mangelhafter. Zudem ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 09:47

    POL-SO: Einsatz am Bahnhof - drei Polizeibeamte verletzt

    Soest (ots) - Bei einem Polizeieinsatz am Donnerstagabend (6. August) in Soest wurden drei Beamte verletzt. Der Polizei wurde gegen 19:15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Wiese vor dem Bahnhof gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage augenscheinlich bereits beruhigt. Während die Beamten mit den mutmaßlich Beteiligten sprachen, versuchte ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren