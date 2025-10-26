Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Geseke (ots)

Weil ein 25-jähriger Mann aus Litauen am vergangenen Freitag nicht auf den den bevorrechtigten Verkehr achtete, wurde eine 74-jährige Frau aus Büren leicht- und ihre 77-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Gegen 20:20 Uhr befuhren die beiden Frauen in einem Pkw Mitsubishi in Geseke die Rüthener Straße in Fahrtrichtung Eringerfeld. Der 25-jährige Litauer hatte zu diesem Zeitpunkt seinen VW am rechten Fahrbahnrand geparkt, um eine kurze Pause zu machen. Als der Mann wieder in die fließenden Verkehr einfuhr, übersah er den Pkw der 74-jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. (rs)

