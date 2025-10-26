PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Geseke (ots)

Weil ein 25-jähriger Mann aus Litauen am vergangenen Freitag nicht auf den den bevorrechtigten Verkehr achtete, wurde eine 74-jährige Frau aus Büren leicht- und ihre 77-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Gegen 20:20 Uhr befuhren die beiden Frauen in einem Pkw Mitsubishi in Geseke die Rüthener Straße in Fahrtrichtung Eringerfeld. Der 25-jährige Litauer hatte zu diesem Zeitpunkt seinen VW am rechten Fahrbahnrand geparkt, um eine kurze Pause zu machen. Als der Mann wieder in die fließenden Verkehr einfuhr, übersah er den Pkw der 74-jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. (rs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 09:00

    POL-SO: "Coffee with a Cop" - Die Polizei Soest lädt ein

    Lippstadt (ots) - Die Polizei Soest lädt herzlich zur Veranstaltung "Coffee with a Cop" am Mittwoch, den 29. Oktober 2025 auf dem Marktplatz in Lippstadt ein. Am 29. Oktober können Bürgerinnen und Bürger in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee mit Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen. Ziel der Aktion ist es, den direkten Austausch zwischen Polizei und Bevölkerung zu ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:20

    POL-SO: Großer Schaden - wenig Beute

    Lippstadt (ots) - Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen dem 22.10.2025, 19:30 Uhr und 23.10.2025, 07:49 Uhr, ein Bürofenster einer technischen Prüfgesellschaft an der Lipperoder Straße auf. Auf der Suche nach Beute wurden die Täter in einem Büroraum fündig. Von hier konnten sie einen mittleren, zweistelligen Bargeldbetrag entwenden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren