Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Dachdeckerbetrieb

Lippetal-Herzfeld (ots)

In einem Dachdeckerbetrieb in der Straße "Bredenloh" in Lippetal-Herzfeld wurde versucht, am Samstagabend einzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte ein Lichtschein auf dem Dach und konnte eine Person erkennen wie dieses versucht hat, die dortigen Lichtkuppeln zu öffnen.

Als dies nicht gelang, ging die Person zu einem weißen Transporter und fuhr in Richtung Lippborg davon.

Die hinzugerufene Polizei konnte auf der Anfahrt zur Tatörtlichkeit den weißen Transporter an einem Kreisverkehrt in der Lippborger Straße sehen. Dieser kam den Beamten entgegen. Das Fahrzeug wurde angehalten und der Fahrer überprüft. Beim Aussteigen fiel er fast aus dem Auto, was die eingesetzten Polizeibeamten stutzig machte. Als sie noch Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, boten sie dem Fahrer einen Alkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von über ein Promille.

Mittlerweile stellte sich nicht nur heraus, dass der Fahrer auch derjenige war, der auf dem Dach des Betriebes stand und versucht hat, die Kuppel zu öffnen, sondern auch ehemaliger Auszubildender der Firma ist. Das gab er nach Befragung zu.

Nun erwartet den 21-jährigen Lippstädter ein Verfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol und wegen versuchten Einbruchs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell