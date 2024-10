Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Behördenübergreifender Schwerpunkteinsatz mit der Bundespolizei

Lippstadt/Soest/Geseke (ots)

Am 29.10.2024, in der Zeit von 13-21 Uhr, führten die Beamten der Polizeiwache Lippstadt einen behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatz in Kooperation mit der Bundespolizei Münster zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls in den Bahnhofsbereichen Soest und Lippstadt und im Stadtgebiet Geseke durch.

Folgende Maßnahmen wurden getroffen:

5x Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Sicherstellung von diversen Betäubungsmitteln (Amphetamin, Cannabis, Ecstasy) 1x Handel mit Amphetamin und Sicherstellung von ca. 100gr. Amphetamin 1x Straftat nach dem Waffengesetz, Sicherstellung einer Gasdruck- Schusswaffe 1x OWI nach dem Waffengesetz, Sicherstellung eines Schlagstocks 1x Sicherstellung eines Messers 1x Straftat nach dem Arzneimittelgesetz (Handel), Sicherstellung 1x OWI Arzneimittelgesetz 3x Aufenthaltsermittlung 1x Vollstreckung eines Haftbefehls 10x Platzverweis 43x Identitätsfeststellungen außerhalb des Bahnhofbereichs 69x Identitätsfeststellungen innerhalb des Bahnhofbereichs

Außerdem wurden viele Bürgergespräche geführt bei dem das individuelle subjektive Sicherheitsgefühl verstärkt werden konnte.

Vier Sachverhalte stießen hierbei besonders hervor:

1.

Ein 20-jähriger Anröchter konnte durch zivile Kräfte im Bereich des Bahnhofs Lippstadt aufgetan werden. Zwischen ihm und einer weiteren Person konnte eine Übergabe von unbekannter Substanz wahrgenommen werden. Als der Beschuldigte kontrolliert werden sollte, entfernte er sich zügig. Er konnte im weiteren Verlauf im Bereich des Südertors in Lippstadt gestellt werden. Bei seiner anschließenden Personenkontrolle und Durchsuchung seiner Person konnten Betäubungsmittel/verschreibungspflichtige Arzneimittel in Form von Cannabis, Amphetamin und Tilidin sichergestellt werden. Im Hosenbund des Beschuldigten konnte eine geladene, schwarze Druckluftpistole aufgefunden werden. Diese Druckluftpistole erschien täuschend echt zu einer scharfen Schusswaffe. Der Beschuldigte wurde zur PW Lippstadt verbracht. Nach seiner ganzheitlichen Durchsuchung wurde er entlassen. Ein Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Betäubungsmittel und die Druckluftpistole wurden sichergestellt. Der Händler des Arzneimittels konnte ebenfalls gestellt werden. Diesbezüglich wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet.

2.

Ein 35- jähriger Geseker wurde im Geseker Stadtgebiet durch uniformierte Kräfte kontrolliert. Im Rahmen seiner Durchsuchung konnten ca. 100 Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Da der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, hier Amphetamin, in nicht geringen Mengen bestand und der Beschuldigte zurzeit ohne festen Wohnsitz ist, wurde dieser vorläufig festgenommen.

3.

Ein 19-jähriger aus Welver wurde im Rahmen des Einsatzes kontrolliert und durchsucht. Aufgefunden wurde griffbereit im Hosenbund ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 21cm. Einen triftigen Grund warum er das Messer mit sich führte, hatte der Welveraner nicht. Das Messer wurde sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben.

4.

In der Regionalbahn 89 im Bahnhof Soest wurde ein 33-jähriger aus Essen angetroffen der zuvor in einem IC einen Fahrgast grundlos angegriffen hat indem er ihn an die Kehle fasste. Außerdem hat der Essener den Zugbegleiter zur Seite geschubst. Da der 33-jährige über zwei Promille intus hatte und keiner Gesprächsführung folgen konnte durfte er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die polizeiliche Präsenz an den Bahnhöfen und in Geseke führte zu einer positiven Resonanz bei der Lippstädter und Soester Bevölkerung.

