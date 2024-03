Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Vorfahrt nicht beachtet - Beifahrerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Pkw die Windmüllerstraße in Richtung Bertramstraße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen Mannes aus Lippstadt, der mit seinem Pkw auf der bevorrechtigten Bertramstraße in Richtung Westen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Pkw des 53-jährigen Mannes im angrenzenden Graben. Seine 49-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. (hn)

