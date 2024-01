Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Täter nach Pkw-Aufbrüchen gefasst

Soest (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr bat der Besitzer eines Pkw die Polizei um Erscheinen auf einem öffentlichen Parkplatz am Schwarzen Weg. Dort hatte ein unbekannter Täter eine Scheibe an seinem Audi eingeschlagen und eine geringe Menge Bargeld sowie eine Sonnenbrille aus dem Innenraum entwendet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden auf dem Parkplatz zwei weitere Fahrzeuge mit ebenfalls eingeschlagener Scheibe festgestellt. Aus einem dieser Pkw wurde eine Kamera gestohlen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kontrollierte die Polizei wenig später im Bereich Brunowall eine Person, die Diebesgut aus den genannten Kfz-Aufbrüchen mit sich führte. Des weiteren wurde bei dieser Person ein Tablet gefunden, welches nach Ermittlungen der Beamten aus der Wohnung eines Zufallsbekannten stammte. Der 38-jährige Algerier, der eine Zuwandererunterkunft in Soest bewohnt, wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (sn)

