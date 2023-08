Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Soest (ots)

Am gestrigen Freitag kam es auf dem Senator-Schwartz-Ring in Höhe der KFZ-Zulassungsstelle zum einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Soest mit seinem VW Kastenwagen den Senator-Schwartz-Ring in Richtung Werler Landstraße. Weitere PKW fuhren vor ihm in die selbe Richtung. In Höhe der KFZ-Zulassungsstelle mussten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannt der VW-Fahrer zu spät und prallte auf den vor ihm befindlichen PKW BMW eines 54-jährigen Mannes aus Soest. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen vor diesem stehenden PKW Tesla eines 27-jährigen Mannes aus Soest geschoben. Der Fahrer des Tesla sowie die beiden Insassen des BMW wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt, wobei die beiden BMW-Insassen zwecks ambulanter Behandlung dem Klinikum Soest zugeführt wurden. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn Richtung Werler Landstraße gesperrt werden. Der BMW wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (bs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell