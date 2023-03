Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag, um 17.40 Uhr, kam es zu einem Diebstahlsdelikt in einem Schuhgeschäft in der Straße Am Bahnhof. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes wurde auf zwei Männer aufmerksam, die Turnschuhe aus dem Sortiment des Ladens in eine mitgeführte Tüte verstauten. Die Zeugin konnte sehen, dass sich in der Plastiktüte bereits weitere Schuhe und Bekleidung befanden. Sie ergriff die Tasche, was jedoch durch die beiden Männer bemerkt wurde. Einer der beiden Täter rannte sofort mit einem neuen Paar Turnschuhe in Richtung Ausgang. Der andere Mann versuchte, der Zeugin die Tüte zu entreißen. Die Frau wurde bei dem anschließenden Handgemenge leicht verletzt. Der Mann flüchtete letztendlich ohne die Tüte mit dem Diebesgut aus dem Geschäft in Richtung Innenstadt. Beide Männer, ein 18-Jähriger und ein 19-jähriger Mann, derzeit in Soest lebend, konnten im Nachgang von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell