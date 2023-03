Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Tankstelle (Korrekturmeldung)

Werl - Büderich (ots)

Korrektur: Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, dir korrekte Telefonnummer für Zeugen lautet: 02922-91000.

Am 09. März, gegen 01:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle auf dem Rastplatz Haarstrang Nord an der A44. Zwei bislang unbekannte Täter betraten die Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe, das Geld aus der Kasse. Vor der Tankstelle wartete ein dritter Täter mit einem schwarzen Pkw. Sie flüchteten mit den Einnahmen und Zigaretten über die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter war circa 190 cm groß und hatte eine schmale Statur. An den Händen trug er weiße Handschuhe. Die Bekleidung war insgesamt dunkel. Die Mütze von seinem Kapuzenpullover trug er auf dem Kopf. Sein Gesicht verbarg er hinter einem schwarzen Tuch. Der zweite Täter war ebenfalls dunkel gekleidet. Am Körper hatte er eine Umhängetasche mit einem roten Gurtband. Zeugen, die Hinweise zu den Täter oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell