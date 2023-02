POL-SO: Vorfahrt missachtet

Kreis Soest (ots) - Glättebedingt kam es am Freitagmorgen zu Verkehrsunfällen, bei denen sich zwei Radfahrer und eine Radfahrerin verletzten. In Soest stürzte ein 16-Jähriger auf dem winterglatten "Hattroper Weg" in Höhe der Hausnummer 126. In Werl kam eine 44-Jährige mit ihrem Rad in der Straße "An der Vituskapelle" in Höhe Nummer 6 zu Fall. Ein 37-jähriger Radfahrer stürzte in Anröchte auf dem glatten "Marienweg". Glücklicherweise wurden die Radfahrer nur ...

