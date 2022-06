Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Paletten gestohlen

Soest (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter circa 150 Paletten von einem Firmengelände am Overweg. Um auf das Grundstück zu gelangen zerschnitten die Diebe einen Zaun von einem Nachbargrundstück aus. Dann entwendeten sie die 150 grauen Kunststoffpalletten. Zum Abtransport müssen die Unbekannten ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell